У Київ прийдуть дощі: коли жителям столиці чекати на негоду

Протягом 11-17 вересня в місті лише в один день буде ясне небо

Хоча на дворі вже осінь і за передчуттям вона має принести в Україну дощі, синоптики обіцяють, що у Києві температура вдень іноді сягатиме +30 градусів. Однак на кінець тижня очікуються опади.

За даними сайту Sinoptik, лише в середу буде ясна погода.

У понеділок та вівторок, 11-12 вересня, зранку набіжать хмари й триматимуться до вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень прогріється до +22…25, а вночі охолоне до 11…13 градусів тепла.

Середа. 13 вересня, — це єдиний день, коли в Києві буде сонячна погода. Вдень позначки термометрів покажуть +26 °C. У нічний час вони впадуть до 15 теплих градусів.

А з четверга і по п'ятницю, 14-15 вересня у столиці України, ймовірно, йтимуть дощі. Опади мають початись у четвер ввечері й протриматись до обіду наступного дня. Протягом доби вони змінюватимуть свою інтенсивність. На ці дні синоптики прогнозують 24…25 градусів тепла вдень та +16…17 °C — вночі

На вихідних, а саме в суботу 16 вересня, збережеться суцільна хмарність. У денний час стовпчики термометрів сягнуть +25 градусів, а вночі — 15 теплих градусів.

На кінець тижня, у неділю, 17 вересня, на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C, а вночі охолоне до 16 теплих градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде осінь в Україні у 2023 році за прогнозами народного синоптика.