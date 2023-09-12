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Тепло ще затримається у Києві: якої погоди чекати найближчими днями

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Київ
Київ. Фото Pixabay

Похолодання передбачається лише вночі

Осінь на початку вересня тішила містян теплою та майже сухою погодою. Так триватиме ще 12 та 13 вересня, а от наступного дня вітер принесе з собою хмари, а вони своєю чергою — невеликі дощі.

Як повідомляє синоптичний ресурс Meteofor, максимальна денна температура буде +26 градусів.

У вівторок, 12 вересня, на небі не буде хмар. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C, а вночі охолоне до 12 теплих градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — слабкі 4 м/с.

У середу, 13 вересня, кияни готуються до ясної та ще по-літньому теплої погоди. Вдень температура сягне 26 теплих градусів. У нічний час стовпчики термометрів впадуть до +13 °C. Вдень очікуються пориви помірного вітру, 6 м/с.

У четвер, 14 вересня, на небо набіжать хмари й не дарма, бо вже ввечері має початися дощ. На це день синоптики прогнозують вдень +26 °C та вночі — 16 теплих градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скоро в Україну прийде похолодання.

Теги:
#Погода #Вересень #Прогноз погоди #Погода у Києві