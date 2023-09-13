Природа змінила свій настрій: на яку погоду чекати киянам найближчими днями

Максимальні пориви вітру очікуються у п'ятницю

Кияни насолоджуються ще теплими та сонячними днями. Але, за прогнозом синоптиків, скоро у столиці віруватимуть вітри, які принесуть дощі.

За даними сайту Meteofor, у п'ятницю вдень буде найбільш прохолодно. Хоча вночі температура підвищиться на 2 градуси.

У середині тижня, 13 вересня, містяни насолоджуватимуться сонцем. Удень температура сягатиме +27 °C, а вночі — 14 теплих градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, до помірних 7 м/с.

Наступного дня, 14 вересня, вранці, ймовірно, почнеться дощ. Опади триматимуться й у ввечері, але з супроводжуванням грози. Температура повітря вдень прогріється до +23 °C. Вночі охолоне до 16 теплих градусів. У денний час дутиме помірний вітер, до 7 м/с.

На кінець робочого тижня, 15 вересня, збережеться лише хмарна погода. У п'ятницю очікуються температурні гойдалки. Удень тут буде холодніше, 16 градусів тепла, аніж вночі — +18 °C. Максимальні пориви вітру протягом дня прогнозуються свіжими, 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну скоро прийде справжня дощова осінь.