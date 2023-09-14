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Дощі та температурні гойдалки: коли жителі Києва очікують на негоду

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Київ
Київ. Фото Pixabay

Киян не будуть турбувати помірні вітри

На цьому тижні середа була останнім робочим днем, коли у столиці Україні передбачалась суха погода. У четвер та п'ятницю синоптики прогнозують суцільну хмарність з дощем і грозою. Хоча вже у перший день вихідних можна виходити з будинку без парасольки.

Як повідомляє сайт Sinoptik, максимальна денна температура прогнозується у четвер. У той час стовпчики термометрів показуватимуть 28 теплих градусів.

14-15 вересня столицю накриють дощі з грозою. Опади мають початися у четвер ввечері та протриматись до обіду наступного дня. Протягом двох днів дощ буде змінювати свою інтенсивність. Удень температура сягатиме +21…28 °C, а вночі — 14…17 теплих градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, слабкі 2 м/с.

Наступного дня, 16 вересня, буде хмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень прогріється до +23 °C. Вночі охолоне до 15 теплих градусів. У денний час дутиме легкий вітер, до 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Укргідрометцентру до кінця поточного тижня.

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#Погода #Прогноз #Погода у Києві