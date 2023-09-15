Вихідні потішать киян: якої погоди чекати в столиці в найближчі дні

У п'ятницю треба "перетерпіти" пориви свіжого вітру, до 9 м/с

Столиця України вже пережила дощ з грозою, який почався у четвер ввечері й протримався до ранку п'ятниці. Тож, за словами синоптиків, киян чекає теплий та сухий вікенд.

Як повідомляє сайт Meteofor, максимальна денна температура прогнозується у суботу. У той час стовпчики термометрів показуватимуть 23 теплих градусів.

У п'ятницю, 15 вересня, вночі пройшли дощі, але протягом дня буде лише хмарна погода. Вдень температура повітря прогріється до 20 теплих градусів. У нічній час охолоне до +18 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, свіжі 9 м\с.

У суботу, 16 вересня, переважно ясно та сонячно. Лише вночі та вранці небо затягнуть хмари, але без дощу. Удень температура сягатиме +22 °C, а вночі — 14 теплих градусів. У денний час дутиме слабкий вітер, до 4 м/с.

У неділю, 17 вересня, кияни також насолоджуватимуться більш-менш теплою погодою. У денний час стовпчики термометрів покажуть +23 теплих градуси, а в нічну годину — +13 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, слабкий 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після дощів, які пронесуться Україною прийде ще тепло у вересні.