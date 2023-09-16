Синоптики розповіли, коли до Києва прийде справжній холод

Недовго киянам та гостям столиці залишилося насолоджуватися теплом

Хоча у Києві вже відчувається осіння погода, все одно буває майже по-літньому тепло. Проте вже незабаром до столиці прийде по-справжньому осінній холод.

Як можна судити з прогнозів синоптиків, це буде наприкінці вересня-початку жовтня. На цьому сходяться прогнози одразу кількох синоптичних сайтів.

Варто зауважити, що точну дату поки що передбачити складно, погодні фронти ще можуть змінюватися, проте загальна тенденція вже зрозуміла. За даними "Мета Погода", сильно похолодати може вже в останні дні вересня, коли температура повітря вночі різко впаде до 7 градусів, і потім поступово з кожним днем почне падати і денна температура повітря.

Meteofor прогнозує різке похолодання трохи згодом, з 2 жовтня. Тоді, за даними сайту, денна температура може одразу впасти до 13 градусів, а нічна — до 6-8 градусів.

На meteo.ua вважають, що похолодає лише 4 жовтня, коли температура впаде до 9 градусів вночі та 19 градусів вдень.

Хоча прогнози відрізняються, але зрозуміло, що загалом справжнє похолодання вже не за горами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли, за прогнозами, в Україні можуть бути перші заморозки у 2023 році.