Киянам обіцяють потепління до 32°C: синоптики розповіли, коли воно буде

Літо нагадає про себе востаннє перед похолоданням

Кінець вересня 2023 року обіцяє нову потужну хвилю тепла для мешканців Києва — у столиці може потепліти до 30 градусів і вище.

В окремі години температура повітря в Києві може досягти навіть позначки 32 градуси Цельсія. Про це свідчать свіжі прогнози синоптиків.

Прогнози різних метеорологічних сервісів для Києва відрізняються в деталях, але сходяться в одному — орієнтовно 24-26 вересня очікується потепління до 30 градусів і вище.

За даними "Мета Погода", 25 вересня повітря у столиці може прогрітися до рекордних 32 градусів Цельсія, а 26 вересня очікується 31 градус тепла.

Прогнози Meteo.ua трохи скромніші. 24 вересня сервіс прогнозує тепло до 30 градусів Цельсія, а 25 вересня — до 29 градусів.

На нічний час у ці дні обіцяють у середньому 20 градусів тепла.

Варто зауважити, що це поки що лише попередні прогнози, і ближче до дат погодні фронти ще можуть змінити напрямок, через що може змінитися і погода.

Як повідомляв "Телеграф", після цієї потужної хвилі потепління на Київ чекає різке похолодання, — до столиці прийде по-справжньому холодна осіння погода.