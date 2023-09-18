Киянам варто очікувати на дощі: прогноз синоптиків

Північ ще трошки потішить тепла осінь

Хоча в столиці України ще може бути до 31 теплих градусів у вересні, але дощі також не змусять себе чекати. За прогнозом, протягом трьох днів у місті передбачається мінлива погода — спочатку сонце, а потім крапатимуть дощі.

Як повідомляє сайт Sinoptik, максимальні пориви вітру будуть у вівторок. Містяни очікують на слабкий вітер — 4 м/с.

У понеділок, 18 вересня, на небі не буде хмар. Вдень температура повітря прогріється до 25 теплих градусів. У нічній час охолоне до +14 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, легкі 2 м\с.

Наступного дня, 19 вересня, кияни також готуються до сонячної погоди. Удень температура сягатиме +26 °C, а вночі — 14 теплих градусів. У денний час дутиме слабкий вітер, до 4 м/с.

У середині тижня, 20 вересня, у столицю прийде дощ. Нічні опади закінчаться ще до настання ранку, але вдень вони розпочнуться та продовжаться до вечора. У денний час стовпчики термометрів покажуть +24 теплих градуси, а в нічну годину — +17 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, тихі 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у 2023 році в Україні очікуються перші заморозки.