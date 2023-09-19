Києву готувати парасольки? Коли в столицю прийде негода

Протягом трьох днів містян не будуть турбувати вітри

У більшій частині України передбачається потепління і Київ це тепло не обійде. Однак перед цим столицю накриють дрібні дощі, які прогнозуються лише в один день.

Як повідомляє сайт Sinoptik, максимальна денна температура передбачається 26 вересня. У цей день буде 26 теплих градусів.

У вівторок, 19 вересня, протягом дня на небі буде лише сонце. Удень температура сягатиме +26 °C, а вночі — 12 теплих градусів. У денний час дутиме легкий вітер, до 3 м/с.

Найближче до середини тижня, 20 вересня, вітер принесе у столицю дощі. Вранці підуть дрібні опади, який до полудня повинен закінчитися. Вдень температура повітря прогріється до 23 теплих градусів. У нічній час охолоне до +16 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, легкі 2 м\с.

У четвер, 21 вересня, у столиці протримається хмарна погода. Однак синоптики дощів не прогнозують. У денний час стовпчики термометрів покажуть +25 теплих градусів, а в нічну годину — +16 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про, що у другій декаді вересня 2023 ще очікуються теплі дні.