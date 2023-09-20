Буде вітряно, але до +26 °C: коли у Києві буде найтепліше

Опади ще трошки затримаються у місті

Синоптики попереджали киян про дощі, які були недовгими. І хоча у столиці наразі мокра погода, однак до п'ятниці на небі будуть плавати тільки хмари.

Як повідомляє сайт meteofor, у середу та п'ятницю очікуються пориви свіжого вітру. В ці дні він розгуляється до 8-9 м/с.

У середу, 20 вересня зночі й до ранку йтиме дощ, хоча вдень його вже не прогнозується. Протягом другої частини дня передбачається лише хмарність. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22 теплих градусів, вночі прогнозується від +16 °C. У денний час дутиме свіжий вітер, до 9 м/с.

У четвер, 21 вересня, синоптики обіцяють лише невелику хмарність вдень. Без опадів. Вдень температура повітря прогріється до 23 теплих градусів. У нічній час охолоне до +15 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, слабкі 4 м\с.

У п'ятницю, 22 вересня, у столиці також затримаються хмари, але лише у денний час. Протягом дня дощів не буде. У денний час стовпчики термометрів покажуть +26 теплих градусів, а в нічну годину — +14 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час, свіжі 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця тижня по всій Україні.