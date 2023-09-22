Не ховайте літні речі: якої погоди чекати киянам на вихідні

Осінь ще встигне потішити місто

У столицю України який день поспіль не заходять дощі й синоптики впевнені, що суха погода протримається до кінця цього тижня. Температура вдень передбачається досить високою.

Як повідомляє синоптичний сайт Meteofor, містян протягом п'ятниці та суботи будуть турбувати досить свіжі та сильні пориви вітру. Максимальна сила вітру очікується у п'ятницю, до 10 м/с.

У п'ятницю, 22 вересня, лише вранці та вдень буде ясна погода. Хмарне небо очікується вночі та ввечері, але дощу не передбачено. Удень температура повітря прогріється до 27 теплих градусів. Вночі охолоне до +14 °C. У денний час дутиме сильний вітер, до 10 м/с.

Наступного дня, 23 вересня, невелика хмарність буде вранці та вдень, але опадів не буде. Вдень термометри покажуть +28 °C. Вночі синоптики прогнозують 16 теплих градусів. У денний час дутиме свіжий вітер, до 8-9 м/с.

Останній день вихідних, 24 вересня, принесе переважно сонячну погоду. Хоча вночі на небі плавали хмари. Без дощу. Удень стовпчики термометрів покажуть 29 теплих градусів, вночі прогнозується від +17 °C. У денний час дутиме помірний вітер, до 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз Ігоря Кібальчича щодо погоди найближчими днями.