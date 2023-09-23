Майже до нуля градусів: стало відомо, коли у Києві сильно похолодає

Літо затрималося, але осінь все ж мчить до столиці

Хоча вересень 2023 року видався дуже теплим для Києва і практично всієї України, скоро на країну чекає похолодання.

У столиці температура може різко впасти до 1-2 градусів тепла. Про це говорять прогнози одразу двох метеорологічних сайтів.

За даними Meteofor, з 7 жовтня нічна температура повітря в Києві може різко впасти з 17 до 13 градусів, а 9 жовтня в місті почнуться дощі, на тлі чого вже 10 числа температура повітря вдень може впасти до 10 градусів, а вночі — до всього 5 градусів тепла. А вже 11-12 жовтня, за прогнозами сайту, нічна температура може опуститися до 1-2 градусів.

Прогноз погоди у Києві на місяць від Meteofor

"Мета Погода" дає скромніші прогнози, проте загалом описує ті ж тенденції, — з 6 жовтня почнеться похолодання, коли нічна температура повітря впаде з 13 до 6 градусів. Максимально низьку температуру в найближчі тижні сервіс прогнозує на рівні 12 градусів вдень і 5 градусів вночі.

Прогноз погоди у Києві на місяць від "Мета Погода"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який буде залишок осені в Україні, згідно з прогнозами народного синоптика.