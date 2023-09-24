"Літній" вересень продовжиться? Синоптики сказали, що буде з погодою у Києві в найближчі дні

Синоптики озвучили прогноз на 24-26 вересня у столиці

Початок останнього тижня вересня встигне порадувати киян теплом. Температура повітря вдень досягатиме +27 градусів, а вночі сягатиме +19.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Meteofor. Синоптики обіцяють, що погода у цей період у Києві буде сухою, дощів не очікується.

Так, у неділю, 24 вересня, протягом усього дня погода буде ясною. Температура повітря вдень підніметься до +27 градусів, а надвечір очікується до +22.

На початку робочого тижня, у понеділок, 25 вересня, у Києві знову буде сонячно протягом усього дня. Надвечір стовпчики термометрів опустяться до +21 градуса. Однак при цьому не буде сильного вітру, і температура залишатиметься комфортною.

У вівторок, 26 вересня, вдень буде трохи холодніше, ніж у попередні дні. Синоптики прогнозують до +25 градусів. Увечері очікується до +19.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, яким буде останній тиждень вересня в Україні. За їхніми словами, поки що можна не поспішати ховати літні речі, бо погода ще встигне порадувати.