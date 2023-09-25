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У Києві температурні гойдалки: коли в столиці відчутно похолоднішає

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Родина
Родина. Фото Pixabay

На цьому тижні киян не будуть турбувати сильні вітри

Хоча на вулиці вже осінь, але вона не поспішає приносити стабільні дощі та холод. Хоча наразі в Києві панує тепла та сонячна погода, однак ближче до початку жовтня природа змінить свій настрій.

Як повідомляє Meteofor, у понеділок буде максимальна денна температура, до +27 °C. А от у неділю показники термометрів знизяться до 16 теплих градусів.

У першій декаді цього тижня, 25-26 вересня, буде ясна погода. Температура повітря вдень прогріється до +27 °C, а вночі охолоне до 16 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, слабкі 5 м/с. У понеділок прогнозуються найвищі показники термометрів.

У середині тижня, 27-28 вересня, містянам також не варто готуватись до дощів. Вдень термометри покажуть стабільні +25 °C. Вночі синоптики прогнозують 13 теплих градусів.У денний час дутиме слабкий вітер, до 5 м/с.

Ближче до вихідних, у п'ятницю, 29 вересня, на небі не плаватимуть хмари, а тим паче не буде опадів. день стовпчики термометрів покажуть 26 теплих градусів, вночі прогнозується +13 °C. У денний час дутиме легкий вітер, до 3 м/с.

А у вихідні, 30 вересня-1 жовтня, хоча у суботу сонце ще потішить киян своїми промінцями, але у неділю передбачаються невеликі дощі. Вони мають початись вранці та завершитись до вечора. Вдень термометри покажуть +19…26 °C. Вночі синоптики прогнозують 14 теплих градусів. У денний час дутиме слабкий вітер, до 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні можуть бути перші заморозки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні можуть бути перші заморозки.

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#Погода #Прогноз погоди #Погода у Києві