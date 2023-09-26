Іноді хмарно: чи зіпсують дощі та вітер теплу погоду у Києві найближчими днями

Синоптики оновили прогнози

Синоптики обіцяють, що на цьому тижні сонце буде гріти столицю України своїми промінцями. 26-28 вересня у місті не очікується опадів чи сильного вітру.

Як повідомляє сайт Meteofor, максимальна температура вдень сягатиме +25 °C. Хоча вночі вона опускатиметься до 13 теплих градусів.

На початку тижня, 26 вересня, на небі лише вранці будуть плавати хмари, але без дощу. Протягом дня прогнозується ясна погода. Вдень термометри покажуть стабільні +25 °C. Вночі синоптики прогнозують 15 теплих градусів. У денний час дутиме помірний вітер, до 6 м/с.

Наступного дня, 27 вересня, тільки сонце буде тішити киян. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C, а вночі охолоне до 13 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, слабкі 5 м/с.

Ближче до вихідних, 28 вересня, передбачається суха та безхмарна погода. Вдень термометри покажуть стабільні +25 °C. Вночі температура сягатиме 13 теплих градусів. У денний час дутиме слабкий вітер, до 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про коли в Україні можуть бути перші заморозки.