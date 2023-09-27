Сонце поки не бере відпустку: коли у Києві буде найвища температура

З такими прогнозами, цьогорічний вересень можна вважати четвертим місяцем літа

У столиці України який день поспіль панує бездощова і тепла погода. Синоптики впевнені, що така ситуація протримається майже до кінця цього тижня.

Як повідомляє сайт Meteofor, 28-30 вересня пориви сильного вітру не турбуватимуть містян. Будуть дути легкі-слабкі вітри.

У четвер, 28 вересня, протягом дня на небі не буде хмар. Удень термометри сягатимуть до +25 °C. Вночі опустяться до 12 теплих градусів. У денний час дутиме слабкий вітер, до 4 м/с.

Наступного дня, 29 вересня, синоптики обіцяють, що містяни столиці готуються до теплої та сонячної погоди. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C, а вночі охолоне до 13 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, легкі 3 м/с.

Окрім того, у перший день вихідних, 30 вересня, передбачається суха погода. Синоптики наголошують на тому, що Києву варто готуватись до максимальної денної температури з поміж інших днів. Зокрема, вдень прогнозується 26 теплих градусів, а вночі — +13 °C. У денний час дутиме слабкий вітер, до 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що скоро Україну накриє похолодання.