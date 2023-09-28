У Києві буде зміна погоди: коли дощі завітають у місто

Осінь ще встигне потішити столицю промінцями

Сонце радує киян своїм теплом вже цілий тиждень, але, за прогнозами синоптиків, неділя принесе українцям дрібний дощ.

Як повідомляє сайт Meteofor, 28-30 вересня триматимуться +25 градусів вдень. А от 1 жовтня температура впаде до 19 °C з позначкою плюс.

У четвер, 28 вересня, буде стабільна сонячна погода. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C, а вночі охолоне до 13 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, легкі 1 м/с.

Ближче до вихідних, 29 вересня, синоптики не прогнозують у столиці дощів. Удень термометри сягатимуть до +25 °C. Вночі опустяться до 13 теплих градусів. У денний час дутиме легкий вітер, до 1 м/с.

На вихідних, 30 вересня-1 жовтня очікується мінлива погода. Якщо у суботу протягом дня на небі не буде хмар, то у неділю зриватимуться невеликі опади. Вони мають початися у другій половині дня, однак до вечора дощ має закінчитись. Протягом двох днів дутиме легкий-слабкий вітер, його максимальна швидкість сягатиме 1-2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у жовтні цього року. Метеоролог розповіла, де будуть максимальні опади.