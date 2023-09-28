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У Києві буде зміна погоди: коли дощі завітають у місто

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Дитина та мати Новина оновлена 28 вересня 2023, 10:08
Дитина та мати. Фото Pixabay

Осінь ще встигне потішити столицю промінцями

Сонце радує киян своїм теплом вже цілий тиждень, але, за прогнозами синоптиків, неділя принесе українцям дрібний дощ.

Як повідомляє сайт Meteofor, 28-30 вересня триматимуться +25 градусів вдень. А от 1 жовтня температура впаде до 19 °C з позначкою плюс.

У четвер, 28 вересня, буде стабільна сонячна погода. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C, а вночі охолоне до 13 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, легкі 1 м/с.

Ближче до вихідних, 29 вересня, синоптики не прогнозують у столиці дощів. Удень термометри сягатимуть до +25 °C. Вночі опустяться до 13 теплих градусів. У денний час дутиме легкий вітер, до 1 м/с.

На вихідних, 30 вересня-1 жовтня очікується мінлива погода. Якщо у суботу протягом дня на небі не буде хмар, то у неділю зриватимуться невеликі опади. Вони мають початися у другій половині дня, однак до вечора дощ має закінчитись. Протягом двох днів дутиме легкий-слабкий вітер, його максимальна швидкість сягатиме 1-2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода у жовтні цього року. Метеоролог розповіла, де будуть максимальні опади.

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