"Україна без домашнього насильства": у київському ТРЦ Gulliver проходить виставка дитячої творчості (фото)

Також протягом двох тижнів виставки проходять тематичні лекції від психологів

UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення, проводить виставку дитячих малюнків "Україна без домашнього насильства" з 25 вересня до 6 жовтня 2023 року в ТРЦ Gulliver у Києві. На виставці представлені картини дітей віком від 10 до 17 років.

Учасникам і учасницям пропонували обрати одну з чотирьох тем для своїх картин: "Я проти образи", "Щаслива родина проти зла", "Любов перемагає страх" та "Магія рятує світ від жорстокості". Найкращі роботи учасників конкурсу представлені в експозиції "Україна без домашнього насильства" на 2-му поверсі ТРЦ Gulliver у Києві. Виставка покаже унікальне бачення дітей країни, у якій домашньому насильству немає місця.

"Рівень домашнього насильства в Україні зростає через різні фактори. Ми в UNFPA прагнемо надати всім постраждалим від гендерно зумовленого та домашнього насильства якісну, безплатну та конфіденційну допомогу, щоб постраждалі змогли відновити своє життя та розірвати коло насильства. Цією виставкою ми привертаємо увагу до впливу домашнього насильства на сім'ї та пропонуємо доступну допомогу, орієнтовану на постраждалих", – сказав заступник представника UNFPA в Україні Павло Замостьян.

Виставка дитячої творчості проти домашнього насильства

Виставка дитячої творчості проти домашнього насильства

Організатори привертають увагу до проблеми домашнього насильства та його наслідків, що позначаються на житті багатьох українських сімей, та наголошують на необхідності створення культури безпеки, довіри та турботи. А також розповідають про якісні й безплатні сервіси допомоги постраждалим від домашнього насильства.

У межах виставки доступні різні активності, зокрема майстер-класи з малювання та йоги та лекторій з кваліфікованими психологами. "Ми у торгово-розважальному центрі Gulliver охоче підтримуємо такі актуальні сьогодні ініціативи, транслюючи важливі меседжі нашим відвідувачам. Тому запрошуємо всіх на серію заходів від партнерів UNFPA, покликаних на допомогу та підтримку, а також створення умов безпеки там, де вона має бути за замовчуванням – в родинах", – додала директорка з маркетингу ТРЦ Катерина Жураківська.

Виставка дитячої творчості проти домашнього насильства

Виставка дитячої творчості проти домашнього насильства

У день урочистого відкриття виставки в центральному атріумі ТРЦ Gulliver відбулась розмова за участі ведучих ютуб-шоу "Ебаут" – Катерини Мотрич, Наті Авдєєвої та Ярослави Кравченко – "Домашнє насильство (не) помітне". Також протягом двох тижнів виставки будуть проходити тематичні лекції від психологів. Ознайомитись з актуальним розкладом лекцій можна на сторінках у соціальних мережах UNFPA та ТРЦ Gulliver. Всі заходи та активності в межах виставки є безплатними.

Виставка дитячої творчості проти домашнього насильства

Виставка "Україна без домашнього насильства" є важливою платформою для підтримки та просування мирної атмосфери та сприяння формуванню почуття безпеки та турботи у суспільстві. Виставка організована UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення, за підтримки уряду США (Бюро USAID з питань гуманітарної допомоги.

Наголосимо, за новим законом домашнє насильство потрапило в перелік діянь, за скоєння яких правопорушник може підпасти під пробаційний нагляд. Що це таке, інші деталі щодо нового закону та коли він набуде чинності, читайте в нашій статті за вказаним посиланням