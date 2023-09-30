Дощі не затримаються, але погода може підкинути несподіванку: за чим варто слідкувати киянам

Погода в перші дні жовтня може провіщати погоду на весь місяць

Кінець вересня в Києві був теплим та ясним попри прогнози синоптиків. Однак вже у перші дні жовтня осінь покаже свій характер. Вже з 1 жовтня небо над столицею затягне хмарами.

Такий прогноз дає сайт Sinoptik. Коливання температури очікуються незначні — від +14 вночі до +18 вдень. Небо буде затягнуте хмарами, а вдень може зриватися дрібний дощ. Погода в цей день, згідно з народними прикметами, відповідає погоді на 1 квітня.

2 жовтня в Києві погода буде більш ясною, температура вдень підніметься до +19. Вночі очікується +11. Вдень можлива незначна хмарність.

Хмар стане більше 3 жовтня. Розсіятися вони мають до вечора. Температура вдень дійде до +21, а вночі — усього +10. В цей день треба звертати увагу на вітер — північний віщує холод, південний тепло, західний — дощі, а східний — ясну погоду. В Києві 3 жовтня очікують південно-західний та південний вітри.

4 жовтня температура підвищиться до максимуму за тиждень +24 градуси. Однак ясне небо протримається не довго — вже вдень його затягне хмарами. Вночі очікується +13 градусів. Саме цей день, на думку давніх людей, визначав, якою буде погода до кінця місяця.

Ясне небо протримається весь день 5 жовтня, вкрившись хмарами лише надвечір. Температура коливатиметься від +12 до +18.

Погода в Києві з 1 по 5 жовтня

Загалом народні прикмети віщують, що чим сухіших буде початок жовтня, тим пізніше прийде зима. Остерігатися варто вітру з півночі та сходу — вони несуть холод.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в жовтні українці визначатимуть чимало свят на державному рівні. Серед них — 1 жовтня на як припадає день захисників та захисниць України.