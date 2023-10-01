Жовтень ще порадує теплом? Чого чекати киянам від погоди у найближчі дні

Синоптики озвучили прогноз на 2, 3 та 4 жовтня

Найближчі кілька днів порадують мешканців Києва своєю теплою погодою. У цей період не передбачається дощів та різкого похолодання.

Такий прогноз на 2, 3 та 4 жовтня був опублікований на сайті Meteofor. Синоптики зазначають, що температура повітря від початку робочого тижня триматиметься на рівні 19-21 градусів у денний час.

У понеділок, 2 жовтня, киянам варто чекати до +9 градусів вранці, +19 градусів вдень, а надвечір стовпчики термометрів опустяться до +14. Вночі температура триматиметься на рівні +10 градусів.

3 жовтня вранці буде трохи прохолодніше – до +7 градусів. Проте вже вдень варто очікувати на теплу погоду. Температура підніметься до 21 градусів. А увечері синоптики обіцяють до +17. Уночі буде +8.

У середу, 4 жовтня, вранці буде значно тепліше, ніж попередніми днями — до +13 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20. Надвечір буде +17, а вночі — до +14.

Нагадаємо, раніше синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні у жовтні поточного року.