У Києві розгуляються вітри: чи принесуть вони дощі на початку тижня

Жовтень також трошки потішить місто теплом

Столицю України на початку жовтня накрили хмари. За прогнозами синоптиків, протягом дня вони "нагадуватимуть" про себе, але опадів не принесуть. Також киянам варто готуватись до поривів свіжого вітру.

Як повідомляє сайт Meteofor, найсильніші пориви вітру з поміж 3 днів передбачаються у понеділок та середу. Тоді їх сила сягатиме до 9 м/с.

На початку тижня, 2 жовтня, лише вночі були на небі хмари, але протягом дня кияни чекатимуть сонця та тепла. Температура повітря вдень прогріється до +19 °C, а вночі охолоне до 11 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, свіжі 9 м/с.

Ближче до середини, 3 жовтня, у місто також не прийдуть дощі. Окрім того, тут очікуються найбільші температурні гойдалки. Удень термометри сягатимуть до +21 °C. Вночі опустяться до 9 теплих градусів. У денний час дутиме слабкий вітер, до 5 м/с.

А от у середу, 4 жовтня, небо вкриється хмарами зночі. За даними сайту, хоча вранці буде ясно, але вдень вітер знову принесе хмари. Удень температура повітря прогріється до +21 °C. Вночі охолоне до 14 теплих градусів. У денний час дутиме свіжий вітер, до 9 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні у жовтні поточного року.