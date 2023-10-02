Благодійний концерт та аукціон на потреби ЗСУ: у столичному Pepper’s Club відбудеться вечір пам’яті журналіста Олександра Бондаренка

Олександр Бондаренко з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну добровільно пішов у ТРО в Києві і загинув, звільняючи рідну Луганщину

9-го жовтня у столичному Pepper’s Club відбудеться вечір пам’яті українського журналіста та комунікаційника Олександра Бондаренка.

Спеціальним гостем вечора стане відома українська група Ukie'z, яка виступить із благодійним концертом.

Також в програмі вечора – благодійний аукціон від Соні Сотник, зібрані кошти з якого підуть на потреби 244-го окремого батальйону 112-ї бригади ТРО, де служив Олександр.

Серед лотів аукціону – уламки російського БПЛА "Ланцет", футболки з автографами Андрія Хливнюка та гурту Latexfauna, розписані Оленою Павловою (кіт Інжир) гільзи, прапор від побратимів та багато іншого.

Олександр Бондаренко народився і виріс у Луганську. Навчався у Луганському національному педагогічному університеті імені Шевченка. Був членом Народного Руху України.

Журналістську кар’єру розпочав на телерадіокомпанії "Луганське кабельне телебачення", де працював редактором відділу новин та ведучим. Напередодні Помаранчевої революції звільнився з принципових міркувань.

Переїхав до Києва, де працював журналістом та ведучим на Громадському радіо, "5 каналі", Першому національному, українській службі ВВС, ТРК "Україна" та ICTV.

Останні роки Олександр працював консультантом у сфері комунікацій.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Олександр відразу добровільно пішов у територіальну оборону в Києві і приєднався до Збройних сил України.

Навесні 2022-го успішно обороняв столицю на гостомельському напрямі. Восени 2022-го брав участь в успішному контрнаступі на Харківщині. Останні дні життя воював під Кремінною. Загинув 22-го квітня у селі Діброва, звільняючи рідну йому Луганщину. Похований 1 травня 2023 року на Алеї Героїв Лісового кладовища у місті Києві.