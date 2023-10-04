"Скуйовдить" настрій: у Києві очікують на сильний вітер, коли саме

Жовтень ще не підготував містянам дощі

Жовтень приніс у столицю нашої країни похмуру погоду. За словами синоптиків, до кінця робочого тижня опадів не передбачається, але у п'ятницю будуть пориви міцного вітру.

Як повідомляє синоптичний ресурс Meteofor, денна температура поступово буде знижуватись. Якщо у середу очікуються +21 °C, то 6 жовтня — 15 теплих градусів.

У середині тижні, 4 жовтня, кияни готуються до мінливої хмарності, яка триматиметься зранку і до вечора. Дощів не прогнозується. Температура повітря вдень прогріється до +21 °C, а вночі охолоне до 12 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, свіжі 9 м/с.

У четвер, 5 жовтня, у місті також пануватимуть хмари й буде найнижча нічна температура з поміж 3 днів. Удень термометри сягатимуть до +18 °C. Вночі опустяться до 11 теплих градусів. У денний час дутиме помірний вітер, до 7 м/с.

Ближче до вихідних, 6 жовтня сонце іноді тішитиме місто своїми промінцями. Якщо зночі й до ранку по небу "плавали" хмари, то вже у денний час очікується ясна погода. Удень температура повітря прогріється до +15 °C. Вночі охолоне до 14 теплих градусів. У денний час дутиме міцний вітер, до 13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди взимку — коли українцям чекати на найхолодніший місяць.