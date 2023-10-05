Йде негода: коли киянам готуватись до дощів та вітрів

У ці дні варто обережно проходити повз сухі дерева та лінії електропередач

У місто прийшла справжня осінь — мінлива хмарність і пориви досить сильного вітру. Однак у столицю також завітають короткочасні дощі на вихідних.

Як повідомляє сайт Meteofor, максимальна денна температура очікується у четвер. Тоді позначки термометрів зафіксуються на рівні +17 °C.

У четвер, 5 жовтня, лише ранок буде ясним, хоча протягом доби опадів не передбачається. Температура повітря вдень прогріється до +17 °C, а вночі охолоне до 11 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, свіжі 8 м/с.

Наступного дня, 6 жовтня, синоптики обіцяють безхмарну погоду вранці та вдень. Дощів також не прогнозується. Удень термометри сягатимуть до +15 °C. Вночі опустяться до 14 теплих градусів. У денний час дутиме сильний вітер, до 12 м/с.

У перший день вихідних, 7 жовтня, вночі на небо набіжать хмари й не дарма, бо вже зранку і до обіду йтиме дрібний дощ. Однак до вечора він має завершитись. Удень температура повітря прогріється до +16 °C. Вночі охолоне до 9 теплих градусів. Протягом ранку-вечора дутиме сильний-міцний вітер, до 11-13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на жовтень від Ігоря Кибальчича. Він запевняє, що цей місяць принесе українцям несподівану небезпеку з опадами.