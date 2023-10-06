Вітер не вщухатиме навіть вночі: чи принесе він дощі у Київ найближчими днями

Варто вже діставати осінні куртки

У столиці України який день поспіль панують хмари. За словами синоптиків, вони протримаються й у вихідні. У суботу очікуються дрібні дощі.

Як повідомляє сайт Meteofor, пориви досить сильного вітру прогнозуються переважно в обід. Іноді він дутиме і протягом доби.

У п'ятницю, 6 жовтня, лише вдень буде ясна погода. Вночі, вранці та ввечері на небі плаватимуть хмари, однак дощу не передбачається Температура повітря вдень прогріється до +15 °C, а вночі охолоне до 13 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, сильні 12 м/с.

У суботу, 7 жовтня, у столиці вранці та вдень йтимуть дрібні дощі. Удень термометри сягатимуть до +15 °C. Вночі опустяться до 8 теплих градусів. Зранку і до вечора дутиме сильний-міцний вітер, до 12-13 м/с.

У неділю, 8 жовтня, зночі й до ранку у місті очікується суцільна хмарність. Але вже вдень промінці сонця будуть гріти місто. Удень температура повітря прогріється до +11 °C. Вночі збільшиться до 15 теплих градусів. Протягом всього дня дутиме сильний-міцний вітер, до 10-13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на жовтень від Ігоря Кибальчича. Він запевняє, що цей місяць принесе українцям несподівану небезпеку з опадами.