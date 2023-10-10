Після прохолоди у Київ ще прийде тепло: коли буде +20 °C

Осінь ще дасть насолодитись промінцями сонця

Хоча у столиці України найближчими днями прогнозується низька температура, але вже у четвер природа піднесе містянам досить теплу погоду. До кінця тижня також пройдуть дощі.

Як повідомляє сайт Meteofor, варто готуватись до свіжих-сильних вітрів. Їхня сила сягатиме 8-11 м/с.

З поміж трьох днів середа, 11 жовтня, очікується найбільш сонячною. Лише ввечері небо заполонять хмари, але дощу не буде. У денний час температура повітря прогріється до 13 градусів тепла. А вночі охолоне до 1 градуса з позначкою плюс. Протягом дня дутиме свіжий вітер, до 8-9 м/с.

Наступного дня, 12 жовтня, тільки ранок передбачається ясним. Ввечері синоптики обіцяють дрібні опади. Удень температура повітря прогріється до +20 °C. Вночі зменшиться до 10 теплих градусів. Протягом дня дутиме свіжий-сильний вітер, до 9-11 м/.

Останній робочий день тижня, 13 жовтня, принесе у столицю дощі. Вони протримаються до ранку, але вже вдень сонце інколи визиратиме з-за хмар. Температура повітря вдень прогріється до +18 °C, а вночі охолоне до 15 теплих градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час, слабкі 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у деяких областях України температура опуститься до нуля найближчими днями.