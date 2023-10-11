Вітряно, але до +20 °C: чи дощитиме у Києві найближчими днями

Вночі буде прохолодно

Сонце ще встигне зігріти своїми промінцями столицю нашої країни на цьому тижні. Однак іноді насолоду від теплої погоди можуть зіпсувати вітри та опади.

Як повідомляє сайт Meteofor, найбільш холодний день очікується 11 жовтня. Температура повітря вдень не сягатиме вище 13 градусів тепла.

У середині тижня, 11 жовтня, ранок ще буде ясним, а от вдень на небо набіжать хмари й триматимуться вони протягом вечора. У денний час показники термометрів зафіксуються на рівні 13 теплих градусів, а вночі було прохолодно — 0 °C. Протягом дня дутиме свіжий вітер, до 8-9 м/с.

У четвер, 12 жовтня, очікується переважно хмарна погода, але дощу не передбачається. У цей день буде максимальна денна температура з-поміж трьох днів — до 20 градусів тепла. Вночі повітря охолоне до +10 °C. Протягом дня дутиме свіжий-сильний вітер, до 9-12 м/.

А от останній день робочого тижня,13 жовтня, почнеться з дрібних опадів. Вони почнуться у нічний час і йтимуть до обіду. Ввечері небо буде ясним. Удень температура сягатиме 17 градусів тепла. Вночі опускатиметься до +14 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після заморозків в Україні незабаром прийде тепла погода.