У Київ повернулося тепло: які дні до кінця тижня будуть найприємніші

Хоча сонце і тішитиме місто промінцями, але вітер може трошки зіпсувати настрій

Столиця нашої країни очікує на теплу та сонячну погоду. За прогнозами синоптиків, вона має протриматись найближчими днями. Однак іноді її можуть псувати дощі.

Як повідомляє сайт Meteofor, у четвер будуть дути найсильніші вітри з поміж трьох днів. Вони сягатимуть 9-12 м/с і не вщухатимуть навіть вночі.

У четвер, 12 жовтня, буде переважно хмарна погода, але без опадів. Лише вранці прогнозується ясне небо. У денний час показники термометрів зафіксуються на рівні 22 теплих градусів, а вночі впадуть до +10 °C. Протягом дня дутиме свіжий-сильний вітер, до 9-12 м/с.

Ближче до вихідних, 13 жовтня, зночі до ранку йтимуть дрібні дощі. Але вже в обід хмари "розбіжаться" і ясна погода триматиметься до кінця дня. Удень температура сягатиме 18 градусів тепла. Вночі опускатиметься до +14 °C. Протягом дня дутиме свіжий вітер, до 8-9 м/с.

А от у перший день вихідних, 14 жовтня, осінь принесе у місто теплу і безхмарну погоду. Хоча вночі та ввечері прогнозується мінлива хмарність. Удень показники термометрів зафіксуються на рівні 22 теплих градусів, а вночі — +11 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди у жовтні від українського синоптика Ігоря Кібальчича. За його словами, у цьому місяці буде мало опадів.