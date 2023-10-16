Ще трішки погріє сонце: коли у Києві буде найтепліше на початку тижня

Треба встигнути насолодитись сонячними днями

Осінь принесла в столицю України похолодання, хоча ще нещодавно міста тішили 25 теплих градусів. Найвища температура найближчими днями передбачається у вівторок.

Як повідомляє сайт Meteofor, дощитиме лише на початку тижня. Дрібні опади триматимуться у першій половині понеділка.

З поміж трьох днів лише у понеділок,16 жовтня, йде дрібний дощ. Він почався вночі та протримається до обіду. У денний час показники термометрів зафіксуються на рівні 10 теплих градусів, а вночі впадуть до +7 °C. Протягом дня дутиме свіжий-сильний вітер, до 8-11 м/с.

Наступного дня, 17 жовтня, прогнозується переважно сонячна погода. Удень температура сягатиме 9 градусів тепла. Вночі опускатиметься до +5 °C. Протягом дня дутиме свіжий вітер, до 9 м/с.

У середу, 18 жовтня, хоча вночі та вранці небо буде ясним, але вдень набіжать хмари. Опадів не передбачається. Вдень температура повітря прогріється до +11 градусів, а вночі охолоне до +2 °C. Максимальна швидкість вітру очікується вдень — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що погода у середині жовтня в Україні різко погіршиться. Температура поступово йтиме на спад.