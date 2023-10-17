Чи надовго у Києві сонце? З'явився прогноз на найближчі дні

Вночі буде вже досить прохолодно

У столицю України йде мінлива хмарність, але дощу синоптики не прогнозують. Температурні показники будуть коливатись в межах 10…11 теплих градусів.

Як повідомляє сайт Sinoptik, вдень не очікується досить великих поривів вітру. Їх сила не сягатиме вище 3 м/с.

У вівторок, 17 жовтня, буде максимально сонячна погода з поміж трьох днів. Температура повітря вдень прогріється до 10 градусів тепла. Вночі охолоне до +5 °C. Протягом дня дутиме легкий вітер, до 2-3 м/с.

У середині тижня, 18 жовтня, зночі на небо набіжать грозові хмари. Вони протримаються до самого вечора. Удень температура сягатиме 11 градусів тепла. Вночі опускатиметься до +3 °C. Протягом дня дутиме слабкий вітер, до 3 м/с.

Наступного дня, 19 жовтня, у місті також буде похмуро, однак без опадів. Вдень температура повітря прогріється до 11 теплих градусів, а вночі охолоне до +5 °C. Максимальна швидкість вітру очікується вдень — слабкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що незабаром відразу в кількох областях України випаде мокрий сніг. Синоптики уточнили, коли це станеться.