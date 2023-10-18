Не забудьте парасольки: коли у Києві дощитиме наприкінці тижня

Осінь покаже себе у всій красі

На цьому тижні у природи різко змінився настрій. Якщо ще у вівторок світило сонце, то найближчими днями у місто завітають дощі.

Як повідомляє синоптичний ресурс Meteofor, вітер протягом останніх трьох робочих днів "не збиватиме" з ніг киян. Максимальні його пориви прогнозуються 18 жовтня — 8 м/с.

У середині тижня, 18 жовтня, на небі постійно плаватимуть хмари. Дощу не очікується. Температура повітря вдень прогріється до 11 градусів тепла. Вночі охолоне до +3 °C. Протягом дня дутиме свіжий вітер, до 8 м/с.

У четвер, 19 жовтня, у місті також прогнозується стабільна хмарність. Опадів не передбачається. Удень температура сягатиме 11 градусів тепла. Вночі опускатиметься до +5 °C. Протягом дня дутиме помірний вітер, до 6 м/с.

А от ближче до вихідних, 20 жовтня, у столицю прийдуть дощі.Вони мають початись вночі, а завершитись до вечора. Протягом дня будуть змінювати свою інтенсивність. Вдень температура повітря прогріється до 12 теплих градусів, а вночі охолоне до +8 °C. Максимальна швидкість вітру очікується вдень — слабкі 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні одночасно у двох областях будуть абсолютно різні погодні умови.