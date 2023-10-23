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Негода розгуляється у Києві: коли чекати на дощі та вітри

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Осінь
Осінь. Фото Pixabay

Осінь все дедалі показує свої здібності

За словами синоптиків, новий тиждень у Київ принесе дощі. З поміж трьох днів, лише у середу варто очікувати на мокру погоду.

Як повідомляє синоптичний ресурс Meteofor, вдень повітря прогріється до максимально +15 градусів. Однак більш-менш сприятливу погоду можуть зіпсувати пориви вітру.

У понеділок, 23 жовтня, тільки вранці небо буде ясним, але протягом дня опадів не передбачається. Температура повітря вдень прогріється до 15 градусів тепла. Вночі потеплішає до +16 °C. Протягом дня дутиме сильний-міцний вітер, до 12-13 м/с.

Наступного дня, 24 жовтня, прогнозується бездощова мінлива хмарність. Однак у другій половині доби сонце інколи визиратиме з-за хмар і прогріватиме землю. Вдень температура сягатиме 14 градусів тепла. Вночі охолоне до +9 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться у денний час — помірні 6 м/с.

У середу, 25 жовтня, природа має намір задощити у столиці України. Опади мають початись вночі та протриматись до настання вечора. Протягом дня вони змінюватимуть інтенсивність і максимальна концентрація дощів буде вранці. Вдень температура повітря прогріється до 13 теплих градусів. Вночі охолоне до +9 °C. Протягом дня дутиме свіжий вітер, до 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від Ігоря Кібальчича до кінця жовтня.

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