У Києві незабаром різко похолодає, і потепління вже не буде: синоптики назвали дату

"Бабине літо" закінчилося, — скоро зима

Перша половина осені видалася для Києва досить теплою, проте скоро все зміниться, — температура повітря вже повільно, але впевнено піде на спад.

Це розпочнеться з перших днів листопада. Про це можна судити за прогнозами кількох різних метеорологічних сервісів.

У четвер, 2 листопада, температура повітря в Києві знизиться одразу на кілька градусів, вдень очікується близько 12 градусів, а вночі близько 8 градусів тепла. У п’ятницю-суботу, 3-4 листопада, похолодає ще сильніше. Нічна температура може опуститися до 4 градусів тепла, а денна бути на рівні 7-8 градусів тепла.

Прогноз погоди у Києві від сервісу "Синоптик"

Варто зауважити, що раніше цієї осені подібні температури вже фіксувалися, проте вони були короткочасними, і після них наставало потепління. Тепер все інакше, "бабине літо" добігає кінця, і після цього похолодання значного потепління вже не очікується.

Більше того, за прогнозами синоптиків, до середини листопада температура повітря в Києві вже може опуститися до нуля градусів, а то й нижче.

Прогноз погоди у Києві на місяць від "МЕТА погода"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яка погода очікується цієї зими в Україні на думку вчених.