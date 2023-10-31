Вночі тепліше, аніж вдень: у Києві очікуються температурні гойдалки

Максимальні пориви вітру прогнозуються у вівторок

Найближчими днями у столиці нашої країни передбачається більш-менш сприятлива погода. Протягом трьох днів природа тішитиме киян теплими ночами, але вдень температура буде нижчою.

Як повідомляється на синоптичному сайті Meteofor, місцями йтимуть дощі. Їх варто чекати у вівторок ввечері та у середу вночі.

Під кінець місяця, 31 жовтня, у місті на зміну ясної ночі та ранку прийде похмурий день. Ввечері прогнозується дрібний дощ. Вдень температура сягатиме 12 градусів тепла, але вночі було набагато тепліше — 20 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться у першій половині доби та ввечері — свіжі 8 м/с.

У середу, 1 листопада, сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі йтиме дощ, який до ранку має завершитись. Температура повітря вдень прогріється лише до 7 градусів тепла, але вночі буде до +14 °C. Протягом дня дутиме слабкий-помірний вітер, до 5-7 м/с.

Небо у місті 2 листопада буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Вдень температура повітря прогріється до 5 теплих градусів, але вночі збільшиться до +12 °C. Максимальні пориви вітру у цей день прогнозуються ввечері — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потішить українців тепла погода на початку листопада.