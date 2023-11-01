Листопад завітав у Київ з дощами: коли небо роз'ясниться

Вітер на початку місяця не перевищуватиме 8-9 м/с

Жовтень в останні свої дні був для столиці похмурим, але вже найближчими днями погода у місті буде сонячною. Єдиним днем, коли задощить, буде 1 листопада.

Як мовиться на синоптичному сайті Meteofor, у денний час стовпчики термометрів показуватимуть +13…15 градусів. Найтеплішим з усіх днів буде понеділок.

Перший день листопада принесе у місто дощ, який має розпочатись вранці, але у денний час завершитись. Протягом дня сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вдень температура сягатиме 14 градусів тепла, але вночі було трохи холодніше — 13 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться у другій половині доби — помірні 7 м/с.

У четвер, 2 листопада, кияни зможуть насолоджуватись ясним небом, хоча вночі ще була невелика хмарність. У цей день дощів не прогнозується. Температура повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла, а вночі зменшиться до +7 °C. Протягом дня дутиме переважно слабкий вітер, до 5 м/с.

Ближче до вихідних, 3 листопада, у місті з самої ночі й до вечора погода буде ясною. Вдень температура повітря прогріється до 13 теплих градусів, але вночі зменшиться до +6 °C. Максимальні пориви вітру у цей день прогнозуються зранку і до вечора — свіжі 8-9 м/с

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики спрогнозували, коли в Україні буде зниження температури та дощі у листопаді.