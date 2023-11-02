Спочатку сонце, а потім дощ: коли Києву готуватись до нестабільної погоди

Протягом трьох днів очікується майже стабільна температура

Синоптики прогнозували, що скоро опади покинуть столицю нашої країни. Так і сталось, однак дощі незабаром знову завітають і їх варто очікувати у суботу.

Як мовиться на синоптичному сайті Meteofor, максимальні пориви вітру очікуються у п'ятницю та в перший день вихідних. У той час швидкість не сягатиме вище свіжих 8-9 м/с.

У четвер, 2 листопада, хмари, що будуть панувати у місті весь день, ввечері щезнуть з неба. Опадів не передбачається. Температура повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла, а вночі було +7 °C. Протягом дня дутиме переважно слабкий вітер, до 5 м/с.

Ближче до вихідних, 3 листопада, ясна погода протримається протягом доби. Вдень температура повітря прогріється до 13 теплих градусів, але вночі зменшиться до +6 °C. Максимальні пориви вітру у цей день прогнозуються зранку і до вечора — свіжі 8-9 м/с.

У суботу, 4 листопада, з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами й не дарма, бо у цей період очікується дощ. Опади будуть постійно змінювати свою інтенсивність. Вдень температура сягатиме 12 градусів тепла, але вночі буде трохи холодніше — 8 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться у першій половині доби та ввечері — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протягом цих вихідних, 4-5 листопада, в більшості областей України буде різна погода. Синоптики розповіли, кому пощастить з теплом.