Сонце чергуватиметься з дощем: у Києві обіцяють нестабільну погоду

Температурні гойдалки також не передбачаються

Для столиці нашої країни природа не приготувала несподіванок на початку цього тижня. За словами синоптиків, дощі прогнозуються лише вдень середи.

Як повідомляють на сайті Meteofor, протягом трьох днів найбільш ясне небо прогнозується у вівторок. Тоді температура повітря не перевищуватиме +14 градусів.

На початку тижня, 6 листопада, вночі була хмарна погода, яка вранці прояснилася. Уночі розпочався дощ, але він припинився ще до ранку. До пізнього вечора опадів більше не очікується. Температура повітря вдень прогріється до 14 градусів тепла, а вночі було +11 °C. Протягом дня дутиме свіжий-сильний вітер, до 9-11 м/с.

Наступного дня, 7 листопада, на небі не буде жодної хмаринки, але ввечері вони набіжать. Вдень температура повітря прогріється до 14 теплих градусів, але вночі зменшиться до +7 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 8 м/с.

У середу, 8 листопада, на небі будуть панувати хмари. Синоптики прогнозують, що вдень має розпочатись дрібний дощ, але ввечері його вже не буде. Удень температура сягатиме 10 градусів тепла, а вночі вона буде +7 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться ввечері — слабкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від синоптиків щодо перших морозів, які прийдуть в Україну. Вони розповіли, коли очікувати на похолодання.