Вночі різко похолодає: чи прийдуть у Київ ще теплі дні

Зима все дедалі наступає на п'яти осені

У столиці країни найближчими днями триматиметься хмарна погода, але інколи сонце прогріватиме землю. Однак цього тепла вже буде недостатньо, тому ближче до вихідних вночі температура прогнозується не вище 3 градусів тепла.

Як повідомляється на синоптичному ресурсі Meteofor, протягом трьох днів максимальні пориви вітру очікуються лише вдень четверга та п'ятниці. В ці дні він не вщухатиме нижче свіжих 8-9 м/с.

Середа, 8 листопада, у місті обіцяє бути хмарною. Вранці має розпочатись дощ, який протримається вдень, але ввечері закінчиться. Температура повітря вдень прогріється до 9 градусів тепла, але вночі було +10 °C. Протягом дня дутиме легкий-слабкий вітер, до 5 м/с.

Наступного дня, 9 листопада, протягом дня триматиметься хмарність, але інколи сонце визиратиме. Вдень температура повітря прогріється до 10 теплих градусів, але вночі зменшиться до +7 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 8 м/с.

Ближче до вихідних, 10 листопада, перша половина дня буде ясною, але після обіду вітер принесе з собою хмари. Опадів не прогнозується. Удень температура сягатиме 12 градусів тепла, а вночі вона буде +3 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вдень — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні незабаром почнеться новий сезон дощів. Синоптик розповіла, коли очікуються досить сильні опади.