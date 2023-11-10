Нова порція дощів: коли у Києві очікується пік опадів

Краще залишитись вдома на вихідні

У столиці незабаром прийде мокра погода, яка може зіпсувати настрій у вікенд. Передбачається, що максимальні опади відбудуться у суботу.

Окрім дощів, у місті також дутимуть досить свіжі вітри. Як повідомляється на сайті Meteofor, вони не сягатимуть вище 10 м/с. Варто обережно проходити біля сухих дерев та ліній електропередач.

В останній робочий день, 10 листопада, небо затягнеться хмарами вже у обід, та погода буде похмурою до самого вечора. Синоптики не прогнозують опадів. Температура повітря вдень прогріється до 11 градусів тепла, а вночі було +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 10 м/с.

У суботу, 11 листопада, з ранку до самого вечора у місті триматиметься хмарна погода. У другій половині дня дощ посилиться і не заспокоїться навіть увечері. Вдень температура повітря прогріється до 8 теплих градусів, але вночі зменшиться до +6 °C. Максимальні пориви вітру очікуються зночі й до настання вечора — свіжі 8-9 м/с.

У неділю, 12 листопада, киянам не варто чекати на прояснення. У Києві вранці та вдень прогнозуються опади. Протягом цього часу вони змінюватимуть свою інтенсивність. Удень температура сягатиме 8 градусів тепла, а вночі вона буде +7 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться у другій половині дня — свіжі 8-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух щодо майбутньої зими. ЇЇ слова є досить оптимістичні.