Коли Київ накриють морози: синоптики назвали дати

Вже можна готувати пледи та какао

Зима невблаганно наближається, а разом із нею і похолодання та загроза масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України. На тлі цього багатьох киян хвилює, коли у 2023 році чекати на морози.

І вони накриють столицю вже за лічені дні. У цьому сходяться прогнози одразу кількох метеорологічних сайтів.

Перше похолодання до нуля градусів і нижче у Києві очікується 19-20 листопада. 19 числа температура може бути в районі 0 градусів за Цельсієм (хоча деякі прогнози кажуть, що може опуститися і нижче), у той час як вночі 20 числа очікується -2 градуси. Після цього у столиці знову потеплішає.

Знову до нуля градусів і нижче температура опуститься ближче до початку календарної зими. Meteofor пише, що "мінуси" у Києві знову почнуться 29-30 листопада, після чого посиляться, і в районі 6 грудня очікується вже -5 градусів уночі.

Прогноз Meteo.ua говорить, що нижче за нуль температура може опуститися ненадовго і ще раніше, з 26 листопада. "МЕТА Погода" теж прогнозує похолодання на ці дати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде зима в Україні у 2023 році.