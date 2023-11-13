Морози вже близько: у Києві прогнозується зниження температури

Окрім похолодання, передбачаються також дощі

Новий тиждень увірветься у столицю нашої країни одразу з хмарністю та дощами. Синоптики прогнозують, що з поміж трьох днів найхолодніше буде у вівторок, коли вранці температура повітря буде близько 0 °C.

Як повідомляється на сайті Meteofor, найближчими днями киян турбуватимуть сильні вітри. Їх швидкість сягатиме свіжих 9 м/с.

Погода у перший день робочого тижня, 13 листопада, обіцяє бути переважно хмарною, але бездощовою. Ввечері у Києві на небі можливі прояснення. Температура повітря вдень прогріється до 8 градусів тепла, а вночі було +6 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 9 м/с.

Наступного дня, 14 листопада, уже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Вдень температура повітря прогріється до 6 теплих градусів, але вночі буде до +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — свіжі 9 м/с.

У середині тижня, 15 листопада, вітер також не розгонить хмари. Майже весь день мине без опадів, але ввечері може розпочатись дощ. Удень температура сягатиме 9 градусів тепла, а вночі вона буде +6 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вночі — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на тиждень у Києві.