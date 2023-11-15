У Києві скоро будуть перші заморозки: температура опуститься до -1 С°

Зима вже близько

За прогнозом синоптиків, у Київ найближчими днями мали б прийти дощі, однак природа змінила свої плани. Містянам варто готуватись до опадів у четвер та до "мінусів" у п'ятницю.

Максимальна температура вдень очікується у понеділок, як повідомляють на сайті Meteofor. У той час повітря прогріється до + 11 градусів.

Погода у середу, 15 листопада. Хмари, які не затьмарили ніч, вже зранку виправлять це і вони триматимуться у місті до настання вечора. Синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря вдень прогріється до 11 градусів тепла, а вночі було +7 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 7 м/с.

У наступний день, 16 листопада, прогнозується суцільна хмарність. Зранку і до вечора йтиме стабільно дрібний дощ. Вдень температура повітря прогріється до 5 теплих градусів, але вночі буде +8 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у другій половині доби — свіжі 10 м/с.

В останній робочий день цього тижня, 17 листопада, сонце також не потішить киян своїм теплом. П'ятниця буде єдиною на цьому тижні, коли у місті вперше буде мороз — вранці у місті очікується -1 °C. Удень температура сягатиме 3 градусів тепла, але вночі вона буде 0 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вночі — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз вчених щодо метеорологічної зими — вона триває вже не три місяці.