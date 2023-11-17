Зима нагадає про своє наближення: прогноз погоди у Києві на вихідні

Навіть удень буде холодно

На вихідних, 18-19 листопада, у більшості областей України очікується штормовий вітер та дощі, а місцями й сніг. Однак у столиці опадів не передбачається, хоча температура повітря буде досить низькою.

За прогнозом сайту Meteofor, у п’ятницю та суботу небо у столиці буде затягнуте хмарами. Лише у неділю, 19 листопада, очікується мінлива хмарність.

У п’ятницю, 17 листопада, градусники у Києві показуватимуть 1-3 градуси тепла. Очікується вітер до 4 м/с, без опадів.

У суботу, 18 листопада, вночі у Києві очікується мороз до -1 градуса. Вдень повітря прогріється всього до 3 градусів вище за нуль. Буде хмарно, але сухо. Швидкість вітру – до 8 м/с.

Неділя, 19 листопада, подарує киянам можливість побачити сонце крізь хмари. Опадів не прогнозується. Вночі заморозки до 2 градусів морозу, вдень термометри покажуть 0 градусів.

До речі, вже 18 листопада у всіх західних областях України буде "репетиція зими". Синоптики прогнозують перший сніг, причому у значних кількостях. Водночас у південних областях цього дня очікується штормовий вітер силою до 20 метрів за секунду.

Нагадаємо, завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова, кліматолог Світлана Бойченко та народний синоптик Володимир Деркач у своїх прогнозах для "Телеграфа" розповіли, якою буде зима 2023-2024, і чи варто чекати сильних морозів. Клімат в Україні останніми роками змінюється у бік потепління, і особливо це помітно в зимову пору року, проте на загальному тлі теплих зим не обійдеться без вкраплень прохолодних періодів.