Морози вдень та дрібний сніг: у Київ скоро увірветься зима

Залишилось вже не довго

Більшість областей Україні вже відчули на собі перший "подих" зими, бо у них несподівано випав сніг. Не омине негода і столицю нашої країни. Найближчими днями у місті йтиме сніг та вночі очікується до -4 °C.

Найхолоднішою з поміж трьох днів буде середа, як мовиться на синоптичному ресурсі Sinoptik. Фахівці прогнозують, що вдень температура ще може сягати 1 теплого градуса.

Перший день робочого тижня, 20 листопада, принесе у місто майже суцільно хмарну погоду. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Вдень температура повітря прогріється до 1 теплих градусів, але вночі було -3 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — слабкі 2 м/с.

Протягом вівторка, 21 листопада, хмари весь час триматимуться на небі. Дрібний сніг, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Удень температура сягатиме 0 градусів тепла, але вночі вона буде -3 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться вдень — слабкі 2 м/с.

Майже такі самі погодні умови чекатимуть киян і 22 листопада. У місті очікується хмарність і вночі йтиме сніг, який до ранку повинен послабшати й завершитись. Температура повітря вдень прогріється до 3 градусів тепла, а вночі буде +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграфу" повідомляли завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова, кліматолог Світлана Бойченко та народний синоптик Володимир Деркач про те, якою буде зима в Україні.