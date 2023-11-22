До +5 °C вдень, але вітряно: коли Київ потішать теплі дні на цьому тижні

Температурні гойдалки ось-ось почнуться

Синоптики прогнозували, що у столиці нашої країни триматиметься мороз та йтимуть дощі зі снігом. Однак у місті найближчими днями може потеплішати.

Як повідомляють на сайті Meteofor, найхолоднішим буде четвер. Вночі показники термометрів можуть впасти до 7 градусів морозу. Окрім того, протягом останніх робочих днів цього тижня у місті очікуються пориви досить сильного вітру — до 14 м/с.

У середині тижня, 22 листопада, хмари заполонять небо над містом і протягом ночі та дня очікуються опади у вигляді дощі та мокрого снігу. Вдень температура повітря становитиме -2 градуси, але вночі було -1 °C. Максимальні пориви вітру очікуються ввечері — помірні 7 м/с.

Наступного дня, 23 листопада, також буде панувати суцільна хмарна погода. Синоптики прогнозують, що у другій половині доби варто чекати на невеликі опади та мокрий сніг. Удень температура сягатиме -1 градус, але вночі вона буде -7 °C. Максимальні пориви вітру відбудуться під кінець дня — сильні 14 м/с.

П'ятниця, 24 листопада, також принесе з собою мокру погоду, яка супроводжуватиметься снігом. Однак цей день буде найтеплішим з поміж трьох, бо вдень температура повітря прогріється до +5 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються переважно у першій половині доби — сильні 12-13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні на найближчі дні. Синоптики прогнозують, що у деяких областях температура повітря може опуститись до 17 градусів морозу.