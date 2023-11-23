Одночасно сніг та потепління: у Києві буде контрастна погода

Будуть температурні гойдалки

У місто увірвався холод та сніг і синоптики прогнозували, що найближчими днями варто чекати лише на "мінус". Однак циклон вирішив "додати" свята і принести потепління у столицю нашої країни.

Як повідомив "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, найхолоднішим днем з поміж трьох відбувся четверг. У той час температура вночі була -7 градусів.

За його словами, 23 листопада, вночі та вранці у столиці температура може опуститись до -10…-15 градусів. Однак холод протягом дня поступово буде покидати місто.

Вже протягом 24 та 25 листопада киянам варто чекати на "плюсову" температуру. За словами фахівця, в Україну прийде атлантичний циклон, який своєю чергою принесе тепло із Туреччини та Балканського півострова. Вдень п'ятниці у місті очікується потепління до від 3 до 8 градусів.

Водночас експерти з Meteofor наголошують на тому, що у столиці також передбачаються опади зі снігом та сильні вітри.

Згідно з графіком, максимальна концентрація дощу та снігу почнеться з обіду четверга та протримається у першій половині п'ятниці. А от пориви сильного-свіжого вітру, який сягатиме 10-13 м/с., також варто очікувати у той період. Синоптики прогнозують, що вже ввечері останнього робочого дня сила вітру різко зменшиться до помірних 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якої погоди взимку чекати українцям у 2023-2024 роках. Кліматологи та науковці поділились прогнозом.