Вітер у Києві потроху вщухатиме: що з опадами у столиці

Сухі дні будуть чергуватись з мокрими

Синоптики застерігали киян про дуже міцні вітри, які принесли з собою хуртовину. Однак найближчими днями вони слабшатимуть і у місті передбачаються лише опади.

Як повідомляється на сайті Meteofor, найхолоднішим буде четвер. Вночі температура впаде до -4 градусів.

Вівторок, 28 листопада, обіцяє бути хмарним, але майже сухим. Ввечері має розпочатись невеликий сніг та дощ. Вдень температура повітря становитиме -1 градуси, але вночі було -6 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вранці й в вечорі — свіжі 8-9 м/с.

Найвітрянішим днем з поміж трьох буде середа, 29 листопада. Протягом доби вітер не вщухатиме нижче сильних 11-13 м/с. Окрім того, майже весь час йтиме дощ зі снігом. Їх максимальна концентрація прогнозується вночі та вранці. Удень температура сягатиме +1 градус, але вночі вона буде -1 °C.

Останній день місяця, 30 листопада, дасть містянам насолодитись сухою погодою. Сонце іноді визиратиме з-за хмар і прогріватиме землю. Температура повітря вдень охолоне до 0 градусів, а вночі — -4 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у першій половині доби — свіжі 8-10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди у грудні від народного синоптика з Волині Володимира Деркача.