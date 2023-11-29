Усе й одразу: якою буде погода у Києві наприкінці листопада та початку грудня

Зима скоро увірветься

Хоча у столиці Україні синоптики прогнозували, що негода потроху відступатиме, однак у місті ще ненадовго затримаються вітри та дощі зі снігом. Найбільша концентрація опадів очікується у середу.

Листопад ще "подарує" місту трошки промінців сонця, як повідомляють на сайті Meteofor. Максимальна денна температура повітря очікується +2 градуси.

У середині тижня, 29 листопада, буде максимальна кількість опадів у вигляді дощу зі снігом. Вдень температура повітря становитиме +1 градус, але вночі було +2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються всю добу — сильні 10-12 м/с.

Наступного дня, 30 листопада, негода потроху вщухатиме. Дрібні опади мають завершитись ще до ранку. Вдень сонце іноді визиратиме з-за хмар. Удень температура сягатиме 0 градус, але вночі — -4 °C. Протягом ранку-обіду у місті дутимуть свіжі-сильні вітри — 8-11 м/с.

1 грудня зустріне Київ суцільною хмарною погодою. Однак вночі ще прогнозуються дрібні опади зі снігом. Температура повітря вдень охолоне до 0 градусів, а вночі — -2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у вранці та по обіду — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві було оголошено штормове попередження. Синоптики розповіли, коли місту готуватись до вітрів, снігу та ожеледиці.