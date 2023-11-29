Як замовити повірку лічильників тепла та гарячої води: у "Київтеплоенерго" зробили заяву

Актуальна інформація, яку необхідно взяти до відома

Лічильники води та тепла необхідно здавати на повірку раз на 4 роки . Це вимоги законодавства, дотримання яких впливає на нарахування плати за комунальні послуги.

Про те, як правильно замовити повірку лічильників тепла та гарячої води розповіли у КП "Київтеплоенерго". Всім абонентам необхідно уважно ознайомитись із цією інформацією.

Так, перевірити дату закінчення міжповірочного інтервалу можна самостійно. Ця інформація розміщується:

у паспорті лічильника,

у свідоцтві про перевірку (якщо лічильник уже проходив цю процедуру)

у службі Центру комунального сервісу (ЦКС).

Користувачі особистих кабінетів сайтів "Київтеплоенерго" та ЦКС взагалі заздалегідь отримують оповіщення про необхідність перевірки лічильника. Це допомагає абонентам не забувати про цю важливу процедуру та вчасно її проходити.

Важливо пам’ятати, що повірку лічильників мають право проводити виключно організації, які пройшли сертифікацію та отримали всі необхідні ліцензії.

Ознайомитись із переліком таких сертифікованих установ ви можете на сайті Міністерства економіки України за посиланням.

Мешканці Києва мають можливість також замовити повірку лічильників, звернувшись до Центрів комунального сервісу (ЦКС), які є у кожному районі столиці.

Адреси сервісних центрів ЦКС можна знайти за посиланням. Call center: (044) 247-40-40.

ЦКС

Після повірки квартирних лічильників тепла та гарячої води абонентам необхідно обов’язково передати інформацію про її результати до "Центру комунального сервісу". Це необхідно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі КП "Київтеплоенерго".

Абонентам необхідно надати такі документи після повірки:

свідоцтво про повірку

акт демонтажу/монтажу (якщо повірку було здійснено з демонтажем приладу обліку)

акт виконаних робіт або протокол перевірки

фото лічильника з показаннями на поточну дату.

Надіслати документи можна так:

через Skype та Telegram — перелік контактів за посиланням

через месенджер у Facebook ЦКС

залишити у ящику для прийому звернень або на особистому прийомі в сервісних центрах ЦКС — адреси центрів за посиланням

надіслати листом на e-mail: [email protected].

Фахівці, при внесенні інформації до бази, здійснюють звіряння показань. За потреби вони проводять коригування нарахувань.

Раніше "Телеграф " повідомляв про перевірки лічильників газу: у разі можна нарватися на штраф. Хоча в Україні процес перевірки лічильників газу зазвичай проходить досить швидко і просто, проте в деяких випадках користувачі можуть отримати штраф за свої дії.

Але є випадки, коли замість перевірки старого лічильника краще відразу придбати і встановити новий прилад обліку. Рішення про заміну лічильника може ухвалити сам користувач.