Однакова температура вдень та вночі: яку погоду очікувати Києву на початку грудня

Хмари ще досить довго триматимуться у місті

Столицю Україні нарешті покинули сильні вітри. Синоптики прогнозують, що місцями дощі та сніг будуть йти, однак вдень майже не буде морозу.

Як повідомляється на сайті Meteofor, максимально низька температура вдень очікується 0 градусів. Вночі вона буде трохи нижчою — -2.

Останній день цього місяця, 30 листопада, пройде без опадів та вітрів. Сонце іноді визиратиме з-за хмар, але вже не грітиме. Вдень температура повітря становитиме 0 градус, але вночі було -5 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — свіжі 8 м/с.

Протягом всього наступного дня, 1 грудня, у місті очікується хмарна погода. Уночі та вранці очікується сніг та дощ. Удень температура прогнозується +1 градус, але вночі — -2°C. Протягом ночі-ранку у місті дутимуть слабкі вітри — 5 м/с.

У перший день вихідних, 2 грудня, небо також не проясниться. Синоптики обіцяють, що вдень та ввечері мають йти дощі зі снігом. Температура повітря вдень охолоне до 0 градусів, а вночі — -2 °C. Максимальні пориви вітру очікуються у ввечері — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше Вазіра Мартазінова озвучила "Телеграфу" прогноз погоди на грудень. Вона розповіла, коли почнуться сильні морози.